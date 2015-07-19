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مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة بالبراميل المتفجرة في درعا

19/7/2015
 
 إنقاذ طفل بعد قصف منزله ببرميل متفجر في سوريا ـ  أرشيف

قتل  6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء جراء استهداف مدينة بصرى الشام في ريف محافظة درعا الشرقي بالبراميل المتفجرة الليلة الماضية. كما تسبب القصف في اشتعال النيران في منازل المدنيين وتهدّم منازل أخرى.

كما قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وجرح آخرون، بسبب البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام السوري على بلدة الحارة في ريف درعا الشمالي.

وفي ريف دمشق قتلا  رجل وامرأة ، وأصيب آخرون بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، جراء قصف طائرات النظام السوري حياً سكنياً وسط مدينة عربين في الغوطة الشرقية.

كما تعرضت عربين  للقصف لليوم الثاني على التوالي، وارتفع عدد القتلى خلال اليومين الماضيين إلى 14 مدنياً بينهم نساء وأطفال، مع عشرات الجرحى.

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