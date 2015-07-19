البث الحي
منوعات

مقتل 43 شخصا وإصابة المئات في قصف حوثي لعدن

19/7/2015
 
فتاة في احد مستشفيات عدن اليمن  ـ أرشيف

قالت مصادر طبية يمنية  إن 43شخصا قتلوا وجُرح 170 في قصف بقذائف الكاتيوشا من قبل الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، استهدف عددا من الأحياء السكنية في منطقة دار سعد شمالي مدينة عدن.

وقال مدير مكتب الصحة العام في عدن الدكتور "خَضَر لَصْوَر" إن المدينة تتعرض منذ الصباح الباكر لقصف عشوائي من قبل الحوثيين وقوات المخلوع. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن منطقة دار سعد تشهد حركة نزوح للأهالي جراء القصف.

من ناحية أخرى عاد عشرات من أهالي محافظة عدن جنوبي اليمن إلى ديارهم بعد أن استعادت المقاومة مساحاتٍ شاسعة منها كانت في قبضة مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع.

هذا و قد وجد  الاهالي الذين هُجروا قبل 4 أشهر وَجدوا لدى عودتهم خرابا ودمارا حلّ بمنازلهم وممتلكاتهم جراء القصف الذي استخدمت فيه مليشيا الحوثي وقوات صالح مختلف انواع الاسلحة.

وعلى صعيد المعارك المحتدمة قالت مصادر محلية يمنية إن المقاومة الشعبية مدعومة بوحدات من الجيش سيطرت على مثلث العَنَدْ في لحج جنوبي البلاد.

و أوضحت المصادر أن المقاومة استولت على 3 دبابات ومدفع هاون ومخزن ذخائر. وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع خلال الاشتباكات، و3 قتلى من المقاومة الشعبية.

وفي تعز، قُتل 8 من ميليشيا الحوثي والمخلوع، وأُسر 9 آخرون، بينهم قياديان خلال اشتباكات عنيفة مع المقاومة الشعبية بمديرية مشْرَعَهْ وحدْنان.

وقالت المقاومة الشعبية إنها سيطرت على حي الزِّنُوج ومكتب المالية والبريد والادارة العامة لمجموعة "هائل سعيد" واستعادت السيطرة مجددا على مقر حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس المخلوع. كما أحرزت المقاومة تقدما في جبهة الإخوة.

المزيد من منوعات

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على "سنون" أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها في حادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)