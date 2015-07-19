مقتل 43 شخصا وإصابة المئات في قصف حوثي لعدن

فتاة في احد مستشفيات عدن اليمن ـ أرشيف

قالت مصادر طبية يمنية إن 43شخصا قتلوا وجُرح 170 في قصف بقذائف الكاتيوشا من قبل الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، استهدف عددا من الأحياء السكنية في منطقة دار سعد شمالي مدينة عدن.



وقال مدير مكتب الصحة العام في عدن الدكتور "خَضَر لَصْوَر" إن المدينة تتعرض منذ الصباح الباكر لقصف عشوائي من قبل الحوثيين وقوات المخلوع. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن منطقة دار سعد تشهد حركة نزوح للأهالي جراء القصف.



من ناحية أخرى عاد عشرات من أهالي محافظة عدن جنوبي اليمن إلى ديارهم بعد أن استعادت المقاومة مساحاتٍ شاسعة منها كانت في قبضة مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع.



هذا و قد وجد الاهالي الذين هُجروا قبل 4 أشهر وَجدوا لدى عودتهم خرابا ودمارا حلّ بمنازلهم وممتلكاتهم جراء القصف الذي استخدمت فيه مليشيا الحوثي وقوات صالح مختلف انواع الاسلحة.



وعلى صعيد المعارك المحتدمة قالت مصادر محلية يمنية إن المقاومة الشعبية مدعومة بوحدات من الجيش سيطرت على مثلث العَنَدْ في لحج جنوبي البلاد.



و أوضحت المصادر أن المقاومة استولت على 3 دبابات ومدفع هاون ومخزن ذخائر. وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع خلال الاشتباكات، و3 قتلى من المقاومة الشعبية.



وفي تعز، قُتل 8 من ميليشيا الحوثي والمخلوع، وأُسر 9 آخرون، بينهم قياديان خلال اشتباكات عنيفة مع المقاومة الشعبية بمديرية مشْرَعَهْ وحدْنان.

وقالت المقاومة الشعبية إنها سيطرت على حي الزِّنُوج ومكتب المالية والبريد والادارة العامة لمجموعة "هائل سعيد" واستعادت السيطرة مجددا على مقر حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس المخلوع. كما أحرزت المقاومة تقدما في جبهة الإخوة.