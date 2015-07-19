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مجهولون يفجرون 5 سيارات لكوادر من حماس والجهاد بغزة

19/7/2015
 آثار تفجير إحدى السيارات في غزة – (الأناضول)

وقال شهود عيان في مدينة غزة إن مجهولين فجروا بواسطة عبوات ناسفة، خمس سيارات تعود لكوادر في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، كانت بالقرب من منازلهم.

وأضافوا إن التفجيرات التي وقعت في توقيت واحد، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، استهدفت 3 سيارات تعود لأعضاء في كتائب القسام، وسيارتين لعضوين من سرايا القدس، مما أسفر عن اشتعال النار فيها. 

وحسب الشهود فقد اشتعلت النيران في منزل مجاور لإحدى السيارات التي استهدفتها التفجيرات. 

ولم تُعلن وزارة الصحة عن وقوع إصابات جراء الانفجارات, بينما أفاد مرسل الجزيرة بأن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح متوسطة. 

وهرعت قوات الأمن، وطواقم الإنقاذ للمكان، وباشرت في التحقيق في الحادث. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن في حوادث مشابهة وقعت في وقت سابق, ألقيت اللائمة على جماعات تعلن ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية.

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