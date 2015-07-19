لمواجهة "الإرهاب": السلطات المصرية تنفق 100 مليون دولار!

خارطة ليبيا

ضمن التصعيد الذي تشهده الساحة المصرية حاليا، اشترت السلطات المصرية نظام مراقبة من الولايات المتحدة، وطالب وزير الأوقاف بسرعة إصدار قانون الإرهاب.

فقد وافقت الإدارة الأمريكية على بيع القاهرة نظاما لمراقبة الحدود ثمنه 100 مليون دولار. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية عن الصفقة أن مصر ستستخدم نظام المراقبة المتنقل لمتابعة الأوضاع على حدودها مع ليبيا ومنع تسلل من وصفتهم بالإرهابيين.



وأوردت صحف أمريكية أن موافقة واشنطن على ذلك تندرج فيما وصفته بجهود الرئيس الأمريكي أوباما لإصلاح العلاقات مع النظام المصري.



وفي سياق ما تسميه السلطات المصرية "الحرب على الإرهاب" قال وزير الأوقاف "محمد مختار جمعة" إن جماعة الإخوان المسلمين سلكت ما سماه "مسلك التكفير والدعوة إلى حمل السلاح" على حد وصفه، وطالب السلطات بالحسم مع عناصرها.



كما طالب "جمعة" في بيانِ نشره موقع "أوقاف أون لاين" التابعُ للوزارة بالتعجيل في إصدار قانون مكافحة الإرهاب وبالحسم في تطبيقه.



وطالب أيضا بضرورة تكاتف الجهود محليا وإقليميا ودوليا للقضاء على ما سماه "خطر" الإخوان المسلمين.