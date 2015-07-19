"رغد" طفلة سورية أجبر المهربون أهلها على رمي جثتها بالبحر

الطفلة السورية الراحلة "رغد جلال" – (هيئة الإغاثة الإنسانية)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة سورية توفيت وهي في طريقها لأوروبا عن طريق البحر بسبب إصابتها بغيبوبة سكر, وأجبر أهلها على رميها في البحر , قصة الفتاة تداولها النشطاء نقلاً عن هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الانسان والحريات.

"رغد جلال", طفلة سورية من حلب كانت مقيمة في مصر, لم تقتل في القصف ولم تمت بسبب حصار, بل توفيت بسبب جشع المهربين, بحسب رواية هيئة الإغاثة.

قرر والد "رغد" اللجوء إلى أوربا عن طريق البحر, ولأنها مصابة بالسكري حملت "رغد" معها جهاز قياس السكر فاعتقد المهرب أنه جهاز GPS وأخذه منها عنوة ورماه في البحر وحين اعترض الأهل أشهر في وجههم السلاح, فما كانت النتيجة إلا أن أصيبت "رغد" بغيبوبة سكر في البحر ماتت على إثرها وأُجبر أهلها على رميها في عرض البحر.