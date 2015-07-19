تنظيم الدولة يعلن خطف 3 مسيحيين أفارقة في ليبيا بينهم مصري

عناصر من تنظيم الدولة في ليبيا تذبح مصريين مسيحيين فبراير الماضي -(الجزيرة)

قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه خطف ثلاثة مسيحيين أفارقة في شرق ليبيا ونشر صور جوازات سفرهم.

وأضاف التنظيم في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي دون إعطاء تفاصيل, أن الثلاثة من مصر ونيجيريا وغانا .

خُطف الثلاثة في النوفلية وهي أحد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية جنوب شرقي مدينة سرت, وذلك حسبما قال أحد السكان الذي طلب عدم نشر اسمه.

وكان فرع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا قد أعلن في فبراير الماضي مقتل 21 مصرياً مسيحياً ذبحاً وبطريقة وحشية على شاطئ البحر المتوسط، بطرابلس الليبية.

وبث تنظيم الدولة مقطع فيديو، يوضح عملية ذبح الرهائن المصريين.