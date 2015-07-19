ترحيل ناشطة حقوقية ألمانية بعد توقيفها في مطار القاهرة

الناشطة الحقوقية الألمانية سيلكه كومف

رحّلت سلطات مطار القاهرة اليوم الأحد الناشطة الحقوقية الألمانية "سيلكه كومف" بعد منعها من دخول مصر.



وقالت مصادر أمنية بالمطار إن عملية الترحيل جاءت تنفيذا لقرار إحدى الجهات الأمنية بوضع اسم الناشطة الألمانية على قوائم منع دخول البلاد.



وفي شأن مصري آخر أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية "العميد محمد سمير" أن عمليات الجيش في شمال سيناء أمس (السبت) أسفرت عن مقتل 7 من أفراد القوات المسلحة و59 ممن وصفهم بـ"التكفيريين"



وأضاف المتحدث العسكري أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص وتدمير مخزني ذخيرة و4سيارات.



وكانت الجزيرة قد أعلنت مقتل 7 من قوات الجيش المصري في هجوم على أحد الكمائن عند الشيخ زويد أمس، بينما قال المتحدث العسكري في حينها إن القتلي 3 فقط.