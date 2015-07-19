انفجار في البحرين يستهدف دورية للشرطة

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن انفجارا استهدف دورية للشرطة (الأحد) في قرية العكر الغربي ذات الأكثرية الشيعية في البحرين من دون تسجيل وقوع إصابات.



ووصفت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر التفجير بـ"العمل الإرهابي" وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.



وكانت دورية أخرى للشرطة تعرضت السبت لانفجار في قرية كرانة قرب العاصمة المنامة حسب المصدر نفسه.



وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي أن شخصا قتل بينما كان يحاول زرع قنبلة في العكر الشرقي وهي أيضا قرية ذات أكثرية شيعية قرب المنامة.



وكان من المقرر أن تستهدف القنبلة الشرطة. وفتح تحقيق في الحادث حسبما أضافت الوزارة من دون أن تحدد هوية الشخص الذي قتل.

