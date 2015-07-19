البث الحي
منوعات

انفجار في البحرين يستهدف دورية للشرطة

19/7/2015
البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن انفجارا استهدف دورية للشرطة (الأحد) في قرية العكر الغربي ذات الأكثرية الشيعية في البحرين من دون تسجيل وقوع إصابات.

ووصفت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر التفجير بـ"العمل الإرهابي" وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.

وكانت دورية أخرى للشرطة تعرضت السبت لانفجار في قرية كرانة قرب العاصمة المنامة حسب المصدر نفسه.

وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي أن شخصا قتل بينما كان يحاول زرع قنبلة في العكر الشرقي وهي أيضا قرية ذات أكثرية شيعية قرب المنامة.

وكان من المقرر أن تستهدف القنبلة الشرطة. وفتح تحقيق في الحادث حسبما أضافت الوزارة من دون أن تحدد هوية الشخص الذي قتل.

المزيد من منوعات

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على "سنون" أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها في حادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)