قصة ميركل و ريم تتصدر وسائل الإعلام في ألمانيا

قصة ميركل والطفلة الفلسطينية تتصدر وسائل الإعلام في ألمانيا- (DW)

ريم .. طفلة فلسطينية تعيش في ألمانيا منذ 4 سنوات مع أسرتها, أصبحت حديث الصحافة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا, وتسببت في اتهامات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقسوة وبرودة المشاعر وأنها بلا رأفة.

ريم، بحسب موقع دويتشه فيله الألماني لاجئة فلسطينية من لبنان تعيش في ألمانيا منذ أربعة أعوام، إلا أن أسرتها تواجه احتمال إجبارها على المغادرة, وأثناء منتدى نقاش أقيم في مدينة روستوك نظمه مكتب المستشارة، قالت ريم لميركل بلغة ألمانية واضحة إنها تريد أن تدرس في ألمانيا، مضيفة أنها تأسف لأنها لا تستطيع المشاركة في متعة الحياة التي يجدها أقرانها بسبب الشكوك التي تحيط بإمكانية بقائها في ألمانيا.

وردت ميركل: "أنا أفهمك. لكن السياسة تقسو في بعض الأحيان, وحينما تقفين أمامي وأنت شخص لطيف للغاية، ولكنك تعلمين أنه في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يوجد الآلاف والآلاف من الناس وإذا قلنا لا مانع أن تأتوا جميعاً ولا مانع أن تأتوا جميعا من أفريقيا, لا مانع أن تأتوا جميعاً، فلن يمكننا معالجة ذلك الموقف", وأكدت المستشارة في نهاية حديثها على أن بعض اللاجئين سيتعين عليهم المغادرة".

وعند هذه النقطة بكت ريم, واتجهت ميركل التي بدت عليها الدهشة نحو الفتاة وقالت: "آه لقد أحسنت", وتدخل منظم المناقشة ليقول إن الفتاة بكت حزناً على وضعها الصعب لا لأنها أحسنت في عرض وجهات نظرها, وردت ميركل قائلة: "أنا أعرف… ولكني أريد أن أربت عليها"، ثم ربتت على كتف ريم.

إلا أنا ما قامت به المستشارة الألمانية قوبل بالتهكم على الإنترنت والصحف وآثار ردود فعل قوية, وانتشر مقطع الفيديو المتعلق بالحادث على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ورافقته العبارة المفتاحية (هاشتاج) "ميركل تربت".

مجلة "دير شبيغل" قالت في طبعتها الإلكترونية "المشكلة الحقيقية هي ليست برودة مشاعر المستشارة ميركل, مشاعر المستشارة هي من الدرجة الثانية, لكن المهم هي سياسة المستشارة في الأعوام الأخيرة تجاه اللاجئين وتجاه المتقدمين بطلبات اللجوء، وأيضا تجاه المهاجرين من ذوي الأصول الأجنبية, نتيجة هذه السياسة كانت مع الأسف بائسة, وهناك الكثير من القوانين الخاصة بهم، لكنها لا تحمل تفكيرا عميقا لحل أزمة اللاجئين.

أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" فقالت: "هذا الموقف يبين مرة أخرى مدى أهمية مناقشة وإقرار قانون هجرة جديد في ألمانيا. وهنا تجلس طفلة تتقن إلى جانب العربية والألمانية، اللغتين الانكليزية والسويدية. بالإضافة إلى ذلك تريد الطفلة تعلم اللغة الفرنسية في الأعوام القادمة. وهذه الطفلة تمتلك وبشكل واضح المؤهلات التي تحتاجها ألمانيا. ولكن وبوجود القوانين الحالية لا يمكن القول وبشكل واضح لماذا يتعين على هذه الطفلة وعائلتها مغادرة ألمانيا.

أما صحيفة "تاغيس تسايتونغ"، فقالت "ماذا يمكن أن يحدث عندما لا يتعلق الأمر بمصير طفلة مندمجة بصورة جيدة في ألمانيا؟ وماذا سيحدث لو لم تبك ريم ؟ ردة فعل الطفلة اليائسة أيقظت فينا التعاطف معها وحركت غرائزنا. يحاول المرء مساعدة ريم، لكن مع سيساعد الآخرين؟".

وفي بادرة أمل على عدم إبعاد ريم, قالت أيدان أوتسوغوز مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين لموقع "شبيغل أونلاين"، "لا أعرف شخصيا الظروف الخاصة للطفلة، ولكنها تتحدث الألمانية بإتقان، وتعيش هنا منذ فترة طويلة"، وأضافت أنه تم تغيير أحد القوانين الخاص بهذه الحالات الخاصة حتى يتمكن "الشباب المندمجين من الحصول على آفاق عندنا".

واستطردت أوزغوز، وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حليف ميركل في الائتلاف الحكومي، أن لا أحد له مصلحة في استبعاد أناس عاشوا في ألمانيا لفترة طويلة.