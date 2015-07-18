ساجدة الحريري تكتب عن العيد في سوريا

العيد في سوريا: أطفال ودبابة

يبدأ يوم العيد في سوريا مبكراً بتكبيرات المساجد التي تشعرنا بروح العيد وترتاح القلوب لسماعها (( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد …..)) ويستيقظ الجميع لاستقبال العيد فترى الرجال يجهزون أنفسهم لصلاة العيد وترى الأطفال تسبقهم قلوبهم من الفرحة بالعيد يرتدون ثيابهم الجديدة، وترى النساء يصنعن حلوى العيد تبعاً للمدينة ففي حوران ودمشق يتم إعداد المعمول وخبز العيد المحلى (الكليجة) والبتفور. وإضافة للحلوى، في حوران، هناك القهوة المرة.

أما في حلب فتعد أنواع الكبابيج الحلبية، وفي حمص يتم صنع الأقراص وغيرها ويذهب جميع المسلمين لأداء صلاة العيد في المسجد ثمَّ يقوم الجميع بزيارة القبور والترحم على الأموات وقراءة القرآن على قبورهم بعدها يتم الاستعداد في المنازل لزيارة الأقارب حيث تبدأ الزيارات بزيارة الجد والجدة ثمَّ العمات والخالات وفي المساء تكمل الأسرة زيارة الأعمام والأخوال يتخللها زيارة الجيران وتكون الزيارات ضمن أيام العيد الثلاثة مع تبادل المحبة وجمل المعايدة ((كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. ينعاد علينا وعليكم بالخير.عساكم من عواده)) وتقديم الحلويات والعصير.

أما الأطفال فإنهم يقضون العيد في بعض الزيارات العائلية بينما يقضون معظم الوقت في ساحات العيد حيث تنصب المراجيح والألعاب الآخرى الخاصة بالأطفال، ويقومون بشراء حلويات وكعك العيد وغزل البنات وغيرها … ولا ينسى الأطفال أخذ العيدية من الأقارب كالجد والجدة والأعمام والأخوال، والتي تضاف إلى العيدية التي يقدمها الأب والاخوة الكبار في أول أيام العيد. ولا يخلو العيد من خروج العائلة في سيران يقضون فيه وقتا ممتاع . جعل الله أيامنا وأيامكم كلها عيد وفرح.

ولا ننسى أننا اليوم في عيد الشهيد فجمع الله لنا عيدان عيد العبادة وعيد الشهادة، إننا في سوريا الحبيبة لا نجد الا بوارق أمل تنيرها دماء الشهداء فلا مكان للبؤس عندنا أو بيننا وصامدون بوجه كل قوى الظلم العالمي وسلاحنا الإيمان نبتسم عندما ينتظر الأخرون بكاؤنا كل عام وأنتم بخير.