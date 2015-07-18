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تحالف دعم الشرعية يدعو لمليونية صلاة الغائب على قتلى العيد

18/7/2015
قتيل سقط عقب صلاة العيد بمحافظة الجيزة -(الأناضول)

 دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر إلى مليونية  يوم الثلاثاء القادم لصلاة الغائب على أرواح قتلى أول يوم العيد, وتوعد التحالف في بيان له بالقصاص للقتلى ممن وصفه بـ "المجرم الأكبر وزبانيته".

وأكد التحالف أن الحشود السلمية والحراك الذي صمد على مدى عامين أو يزيد في مواجهة آلة القتل والدمار البشعة التي لم يسبق لها مثيل، لهو قادر على الصمود لفترات أطول في وجه ما وصفه "كتائب السيسي وبلاطجته" حتى يحقق الثوار هدفهم النهائي في إسقاط هذا الإنقلاب العسكري، و استعادة المسار الديمقراطي وتحرير الإرادة الشعبية المغتصبة.

وكان 6 من معارضي الانقلاب العسكري قتلوا صباح أمس فيما أصيب سبعة آخرون، خلال تصدي قوات الأمن لمظاهرات انطلقت في الطالبية بالهرم (جنوبي الجيزة) عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، كما اعتقلت الشرطة 40 آخرين.  

المصدر : الجزيرة مباشر
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