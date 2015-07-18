السعودية تعلن القبض على 431 متهماً بالانضمام لتنظيم الدولة

جانب من المؤتمر الصحفي – (الجزيرة مباشر)

قالت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت إن المملكة ألقت القبض على 431 شخصا يشتبه في انتمائهم لخلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وأحبطت هجمات على مساجد وقوات أمن وبعثة دبلوماسية.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض:"بلغ عدد من ألقي القبض عليهم حتى تاريخه 431 موقوفا غالبيتهم مواطنون إضافة إلى مشاركين من جنسيات أخرى.

كما أعلنت الداخلية عن إحباط ست عمليات انتحارية كانت تستهدف عددا من المساجد بالمنطقة الشرقية بشكل متتابع في كل يوم جمعة يتزامن معها اغتيال رجل أمن, واحباط مخططات إرهابية لاستهداف إحدى البعثات الدبلوماسية ومنشآت أمنية وحكومية في محافظة شرورة واغتيال رجال أمن.

وأشار البيان أن المخطط كان يهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى ،وأن المقبوض عليهم غالبيتهم من المواطنين إضافة إلى مشاركين يحملون جنسيات أخرى شملت اليمنية ، والمصرية ، والسورية ، والأردنية ، والجزائرية، والنيجيرية ، والتشادية ، وآخرين غير محددي الهوية, تم اتهاماهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية و تبني الفكر وتكفير المجتمع واستباحة الدماء.

وأوضح البيان أن تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب في المملكة عدداً من العمليات وصفها بـ "الإجرامية" شملت حادث استهداف المصلين بقرية الدالوه بمحافظة الإحساء, وإطلاق النار على دورية الأمن العام شرق مدينة الرياض مما أدى إلى مقتل قائدها ومرافقه, بالإضافة إلى حادث إطلاق النار على دورية لأمن المنشآت أثناء تأديتها عملها بمحيط موقع الخزن الاستراتيجي جنوبي مدينة الرياض ومقتل قائدها والتمثيل بجثته وحرقها, وحادث استهداف المصلين بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح وحادث استهداف المصلين "الفاشل" بمسجد الحسين بن علي بحي العنود بالدمام.