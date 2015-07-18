البنتاجون: جولة لوزير الدفاع الأمريكي تشمل السعودية والأردن

وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر- (الفرنسية)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "آشتون كارتر" وزير الدفاع, سيزور تل أبيب والسعودية الأسبوع المقبل لبحث الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الكبرى مع طهران ولطمأنتهما , وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن جولة كارتر ستشمل أيضا الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول كبير في "البنتاغون" أن الوزير يرمي من زيارته إلى تجديد التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها في المنطقة ولا سيما في مواجهة "سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

ولكن المسؤول أكد أن إبرام الاتفاق النووي "لن يؤدي إلى تغيير جذري" في العلاقات بين البنتاغون وحلفاء واشنطن في المنطقة، مستبعدا خصوصا إمكان أن تقدم الولايات المتحدة أي تعويضات عسكرية لإسرائيل أو للسعودية.

وقال المسؤول: "سنجري مباحثات بشأن عدد من الموضوعات، بما فيها مبيعات أسلحة ولكنها بصراحة المباحثات نفسها التي كنا سنجريها لو لم يكن هناك اتفاق". وأضاف "نحن منفتحون" على أي نقاش يتناول التعاون العسكري ولكن "ليست لدينا اقتراحات كبرى أو إعلانات نقدمها للإسرائيليين أو للسعوديين".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة إثر لقاء بين الرئيس باراك أوباما ووزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، أن الرياض "رحبت" بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا هذا الأسبوع بين إيران والدول الكبرى.

وسيزور "كارتر" تل أبيب يومي الاثنين والثلاثاء ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" في اليوم الثاني من زيارته، لينتقل بعدها إلى السعودية والأردن، بحسب برنامج الزيارة الذي لم يتم الإعلان عنه نهائيا بالكامل.

وفي الأردن سيزور كارتر خصوصا القاعدة الجوية التي انطلق منها الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقه حيا تنظيم "الدولة الإسلامية" وهذه القاعدة الواقعة على بعد حوالى 50 كيلومترا من الحدود السورية تستخدمها طائرات العديد من الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد التنظيم.