ارتفاع حصيلة تفجير ديالي إلى115 قتيلاً

التفجير استهدف سوقا مزدحمة بمنطقة خان بني سعد بديالي -(الجزيرة)

قال محافظ ديالى "مثنى التميمي" إن ادارة المحافظة قررت إعلان الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا انفجار السيارة المفخخة في سوق بني سعد وإلغاء مراسم الاحتفال بعيد الفطر، وأكد التميمي في تصريحات للجزيرة مباشر, أن الحصيلة النهائية تجاوزت 200 ضحية بين قتيل وجريح .

وكان تفجير بسيارة مفخخة قد استهدف سوقا شعبيا جنوب مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى شمالي العراق، أمس (الجمعة).

وأوضح المحافظ أن السيارة المفخخة استهدفت سوقا شعبيا في خان بني سعد جنوبي بعقوبة، والتي يقطنها خليط من السنة والشيعة والأكراد، مبيناً أن الجرحى مازالو يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة، وأن بينهم إصابات خطيرة, وحمل التميمي الأجهزة الأمنية مسؤولية التفجير والاختراق الأمني، وطالب الحكومة المركزية في بغداد بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

وقال رئيس الوزراء "حيدر العبادي" في بيان منشور، إنه لامكان "للعصابات الارهابية " في العراق، متوعداً بالنيل منها وعدم إفلاتها من العقا ، وأضاف العبادي أن "العصابات الإرهابية " ارتكبت جريمتها ضد المدنيين في بني سعد للنيل من الانتصارات التي حققتها القوات العراقية في جميع قواطع العمليات .

من جهته دان رئيس مجلس النواب "سليم الجبوري" اليوم (السبت) في بيان على موقعه الإلكتروني التفجير الذي وقع في ناحية بني سعد ، داعياً أهالي محافظة ديالى الى تفويت الفرصة على تنظيم الدولة الإسلامية، وقال الجبوري إن محاولات التنظيم زعزعة الأمن عبر الضرب على وتر الطائفية لن يزيدنا إلا إصراراً على مقارعته واستئصاله من أرض الوطن.

وأكدت مصادر أمنية وطبية بمحافظة ديالى ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بني سعد إلى 115 قتيلا وأكثر من 175 جريحا.

من جانب آخر، تبنى بيان منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية، تداولته حسابات لأنصار للتنظيم على "تويتر" تفجير السيارة، مشيراً إلى أن "الهجوم كان ثأرا لقتل السنة في بلدة الحويجة شمالي العراق، وأن السيارة الملغومة كانت تحمل نحو 3 أطنان من المتفجرات".