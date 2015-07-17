32 قتيلاً سورياً في قصف لطائرات النظام أول أيام العيد

آثار قصف طيران النظام السوري في حلب – الجزيرة

قتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طائرات النظام السوري بالبراميل المتفجرة مناطق متفرقة في البلاد أول أيام عيد الفطر المبارك.

حيث قتل 5 مصلين على الأقل، اليوم (الجمعة) جراء إلقاء مروحية تابعة لقوات النظام السوري براميل متفجّرة على جامعين في مدينة "الباب" شرقي محافظة حلب، أثناء أدائهم صلاة عيد الفطر.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إن القصف استهدف جامعي "عمر" و"المسجد الكبير" في مدينة "الباب" الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ببراميل متفجرة، خلال صلاة العيد، ما أدّى إلى مقتل 5 مصلين على الأقل، وإصابة العشرات.

كما قتل 27 شخصًا، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذه الطيران الحربي التابع للنظام السوري، على مناطق متفرقة بمحافظة إدلب، شمالي البلاد، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال بهجت نجار، الإعلامي بمشفى "الشهيد الدكتور محمد بظ" إن "16 شخصًا قتلوا، فيما أصيب أكثر من 25 آخرين، في قصف بالصواريخ على المدينة، تبعه قصف بالهاون من قرية كفريا الموالية للنظام". وأشار إلى أن القصف استهدف سوق المدينة الذي يشهد حركة شرائية بمناسبة عيد الفطر.

من جهته، قال "طارق علوش" عضو الدفاع المدني بجبل الزاوية، إن "طائرة للنظام، ألقت قنبلتين برميليتين، على بلدة أورم الجوز، مستهدفة الحي الجنوبي فيها، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا، وجرح أكثر من 20 آخرين" مشيرا إلى احتمال زيادة عدد القتلى "جراء خطورة الإصابات".