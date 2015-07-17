يسرى العسري تكتب عن العيد في المغرب

حلوى مغربية

عيد الفطر في المغرب يختلف بعض الشيء عنه في المشرق، فالمغاربة لا يولون مظاهر الزينة والبهرجة في المنازل والشوارع أي اهتمام، ومثل ذلك يفعلون في شهر رمضان فثقافة الفوانيس وتوابعها منعدمة في هذا البلد، وتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة والضرورية التي لا يمكن لأي أسرة عربية أن تتخلى عنها.

مع بداية شهر رمضان تبدأ أغلب نساء المغرب بزيارة محلات بيع الأقمشة لاختيار ما يناسبهن وبناتهن من ألوان وأشكال وذلك لكسب مزيد من الوقت، ثم يقصدن مباشرة أقرب خياط لتجهيز "قفطان" أو "جلابية" العيد، إذ دأبت المغربيات على تخصيص لباس جديد لهذه المناسبة باعتباره ثاني أهم عيد بعد عيد الأضحى، لذلك اعتاد المغاربة على تسمية عيد الفطر "العيد الصغير" حتى يتم تفريقه عن "العيد الكبير" وهو عيد الأضحى. أما الرجال فليسوا متطلبين كثيرا مثل النساء، وعادة ما يخبؤون أفضل جلابيبهم لمثل هذا اليوم حتى لو استعملوها قبل ذلك مرة أو اثنتين.

غير أن لباس الأطفال فيتم شراؤه عادة في آخر أيام رمضان، حيث تكتظ محلات بيع الملابس والأحذية بالزبائن لكثرة البضائع وانخفاض الأسعار حتى يصعب على المرء اختيار شيء محدد من وفرة الخيارات المعروضة.

ورغبة في إضفاء روح جديدة للبيت واستقبال العيد وضيوفه في أبهى حلة، اعتادت المرأة المغربية على استغلال فرصة العيد لتغيير شكل المنزل، وذلك إما بتحويل الأثاث من زاوية لأخرى أو تبادل غرف النوم ما بين أفراد الأسرة، إذ ينقل أثاث غرفة نوم الأبوين إلى غرفة نوم أحد الأطفال والعكس صحيح.. أو بالأحرى شراء أثاث وأفرشة جديدة أو طلاء المنزل مرة واحدة.

وللحلويات والحنة قصة واحدة في المغرب، فبطلتها واحدة وهي اليد. فهي إما تحضر الحلوى وتكورها وإما تمتد ليد "النقاشة" التي تزينها بزخرفات الحنة الخليجية المموجة أو ذات الأشكال الهندسية المراكشية… المهم أن كل يد أنثى في البيت المغربي مشغولة ليلة العيد، لتقديم حلويات في الصباح عند عودة الرجال من صلاة العيد.. وهي حلويات أساسها الطحين واللوز والجوز والفول السوداني والشكولاتة مع الشاي الأخضر بالنعنع مرفقة بـ "المسمن" وهي فطائر تسقى بالزبدة المذابة والعسل وكذا "البغرير" وهي أشبه بـ "القطايف" ولكن بشكل أكبر…

وصلاة العيد في المغرب تكاد تكون حكرا على الرجال إذ لم تجر العادة أن تصلي النسوة في المصلى في هذا اليوم بالضبط، ولا يعلم تحديدا السبب وراء ذلك، اللهم بعض الجدات اللواتي لا يألين جهدا للاستيقاظ باكرا والخروج للصلاة بعد إعداد عجين الخبز و"المسمن" و"البغرير".

وعكس المشرق، حيث اعتاد الناس على مرافقة أطفالهم إلى الملاهي، فإن العيد في المغرب يوم مقدس لأمر مهم لدى المغاربة وهو صلة الرحم، إذ يمكن أن تزور الأسرة الواحدة أكثر من 10 منازل في يوم واحد وهذا بالطبع يعني تناول 10 وجبات إن لم يكن أكثر!

العيد في المغرب فرصة لتجديد أواصر القرابة وإحياء صلة الأرحام خوفا من تقصير قد يكون حصل أثناء شهر الصيام من شدة انشغال الناس بالعبادات.