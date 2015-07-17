مقتل 6 من رافضي الانقلاب بمصر عقب صلاة العيد

مقتل 6 من رافضي الانقلاب العسكري عقب صلاة العيد -(الأناضول)

قتل 6 من معارضي الانقلاب العسكري، صباح اليوم الجمعة، فيما أصيب سبعة آخرون، خلال مظاهرات انطلقت بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حسب مسؤول أمني، وآخر طبي.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن " المستشفيات استقبلت، 6 قتلى، سقطوا في وقت سابق من هذا اليوم"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، إن " 6 متظاهرين قتلوا في الطالبية بالهرم (جنوبي الجيزة) أثناء اشتباكات بينهم وقوات الأمن".

بينما أفادت مصادر أمنية مصرية، أن الشرطة اعتقلت 40 شخصًا من معارضي السلطة، قبل ساعات من حلول عيد الفطر المبارك، بتهمة "التخطيط لأعمال عنف".

وقال محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان إن "الاعتقالات المستمرة في صفوف الجماعة وأنصار الرئيس مرسي تهدف للتأثير على الحراك الثوري في الشارع"

وشهدت مناطق بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة، من بينها الهرم، وناهيا، والعمرانية، خروج مسيرات عقب أداء صلاة العيد، واجهتها قوات الأمن بالرصاص الحي والخرطوش، وفقًا لشهود عيان، انتهت بسقوط قتلى ومصابين.

وقال شهود عيان، إن من بين القتلى سيدة، كانت تصلي العيد بمنطقة الكونيسة في الهرم جنوبي الجيزة.