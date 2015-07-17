البث الحي
منوعات

عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

17/7/2015
 عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى – (الأناضول)

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الفطر، في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وألقى إمام المسجد، الشيخ يوسف أبو سنينة، خطبة العيد، وركز فيها على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى الإفراج عنهم.

كما حيا أبو سنينة الفلسطينيين في مدينة القدس على "صمودهم في المدينة"، رغم "الصعوبات والقيود الإسرائيلية".

وثبت نشطاء فلسطينيون لافتة كبيرة على أحد أعمدة المسجد كتب عليها "أسرانا.. اقترب النصر وسيتحقق الوعد"، و"قادمون يا قدس".

كما رفعوا صورة للناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين القاطنين في مدينة القدس قد زحفوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى، حيث امتلأت ساحات المسجد بهم, كما سار الآلاف في أزقة البلدة القديمة في المدينة، وهم يرددون تكبيرات العيد.

 ولوحظ ارتداء عشرات الشبان الفلسطينيين قمصان بيضاء، طُبعت عليها صورة "محمد مرسى"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وكتب عليها "سينتصر الحق، كلنا مرسي".

وردد الشبان "من الأقصى تحية، لمرسي رمز الشرعية"، و"من الأقصى تحية، لرابعة العدوية".

وفي ناحية أخرى من المسجد رفع نشطاء من حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأعلام الفلسطينية، ووزعوا الهدايا على المصلين.

المزيد من منوعات

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على "سنون" أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مرتزق روسي سابق يوقف نشر مذكرات "محرجة" لبوتين ومؤسس شركة فاغنر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)