طيارون بريطانيون يشاركون في غارات على تنظيم الدولة

طائرات حربية بريطانية ـ أرشيف

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في ردها على طلب قدمته منظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان بموجب قانون حرية المعلومات، أن عناصر من القوات العسكرية البريطانية شاركت في عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة فوق المجال الجوي السوري.

كان البرلمان قد صدق على مشاركة القوات البريطانية في قصف مواقع المتشددين بالعراق، العام الماضي، لكنه لم يتلق طلبات في الوقت ذاته بالموافقة على شن ضربات جوية عبر الحدود في سوريا.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، دعا وزير الدفاع البريطاني "مايكل فالون" إلى النظر في تعزيز الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ولا تحتاج بريطانيا إلى مصادقة أعضاء البرلمان لشن ضربات جوية عسكرية، لكن وزير الدفاع قال إن أعضاء البرلمان ستكون لهم الكلمة الأخيرة في ذلك.

وأشار حزب العمال البريطاني إلى إنه لن يعترض على أي عمل عسكري في سوريا.