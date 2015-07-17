خالد بحاح يعلن تحرير عدن

خالد بحاح

أعلن خالد بحاح رئيس الوزراء اليمني المقيم حاليا في السعودية، أن حكومته ستعمل على إعادة الخدمات الأساسية إلى محافظة عدن.

وأضاف: "سنعمل على استعادة مظاهر الحياة إلى عدن وإلى كل المدن المحررة، وعودة المياه والكهرباء".

وتعرضت مدينة عدن، ثانية كبريات مدن اليمن ويقع بها الميناء الرئيسي في البلاد، لأضرار بالغة على مدار أسابيع جراء الاشتباكات والغارات الجوية التي استمرت أسابيع.

وتشكل الخسائر في عدن أكبر انتكاسة للحوثيين، الذين يعتقد أنهم مدعومون من إيران، منذ أن شن تحالف دولي، بقيادة المملكة العربية السعودية، حملة جوية ضدهم في 26 من مارس/ آذار الماضي.

وتقول السعودية إن الحملة العسكرية هدفها إجبار المتمردين الحوثيين، الذين تتهمهم بتلقي السلاح من إيران، على التقهقر، وإعادة الحكومة اليمنية الموجودة خارج البلاد.