حماس: خالد مشعل يلتقي العاهل السعودي

صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل لمشعل عقب أداء مناسك العمرة

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ومسؤولين كبارا آخرين من الحركة اجتمعوا مع العاهل السعودي الملك سلمان وقيادات سعودية في أول لقاء بين الجانبين منذ سنوات.

ضم الاجتماع أعضاء كبارا من المكتب السياسي لحماس حيث التقوا العاهل السعودي وولي العهد ووزير الدفاع.

وقال المصدر: "تناول الوفد الوحدة الفلسطينية والوضع السياسي بالمنطقة, ونأمل أن يساعد هذا الاجتماع في تطور العلاقات بين حماس والمملكة العربية السعودية."

وتعتبر زيارة مشعل الأولى منذ تولي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة، وهي أيضا الزيارة الأولى له منذ حزيران/ يونيو 2012.

وكان مشعل قد وصل إلى الرياض، في وقت متأخر ليلة الأربعاء الماضي, وقالت قناة القدس الفضائية الفلسطينية، إن زيارة مشعل للسعودية تستمر لمدة يومين , سيلتقي خلالها مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى لبحث قضايا عدة، دون أن تذكر طبيعة هذه القضايا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمشعل وموسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة أثناء أدائهم مناسك العمرة.