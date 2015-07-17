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أردوغان: انتخابات مبكرة لو فشلت مفاوضات الائتلاف

17/7/2015
 

                              أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم (الجمعة) إنه "في حال فشل جميع المحاولات الرامية لتشكيل حكومة ائتلافية، فسيتم العودة لأخذ رأي الإرادة الوطنية (انتخابات مبكرة)".

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به، عقب أدائه صلاة العيد في جامع "معمار سنان" في اسطنبول.

وأوضح أردوغان قائلًا: "أعتقد أن الأحزاب السياسية الثلاثة الممثلة في البرلمان (الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي) ستقيّم نتائج مشاورات الجولة الأولى، التي جرت خلال الأسبوع الحالي مع رئيس الحكومة المكلف، زعيم حزب العدالة والتنمية "أحمد داود أوغلو" حول عملية تشكيل حكومة ائتلافية، وسيتم على خلفيتها معرفة الأحزاب التي ستنخرط في مشاورات الجولة الثانية".

واستدرك أردوغان: "نحن في وضع، نسعى فيه لإنشاء تركيا تتعاضد فيها راوبط الأخوة بين مواطنينا الأتراك، والأكراد، والألبان، واللاز، والجورجيين، والأبخاز وغيرهم من مكونات الشعب التركي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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