ولاية سيناء تعلن مسئوليتها عن الهجوم قبالة رفح

اشتعال النار في زورق للجيش المصري – (الفرنسية)

قال المتحدث العسكري المصري إن النار اشتعلت في زورق للجيش يوم الخميس قبالة مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة بشمال سيناء في اشتباك مع مسلحين.

وقال العميد محمد سمير في بيان بصفحته على فيسبوك إنه أثناء قيام إحدى لنشات (زوارق) الحراسة بمهام تأمين سواحل البحر الأبيض المتوسط أمام مدينة رفح اشتبه طاقم اللنش في تحركات بعض العناصر الإرهابية على الساحل فقامت عناصر الطاقم بمطاردة العناصر المشتبه بها.

وأضاف "حدث تبادل لإطلاق النيران مما أسفر عن اشتعال النيران باللنش دون حدوث خسائر في الأرواح.

ومضى البيان قائلا "تم دفع وحدات الدعم اللازمة وجار حاليا تمشيط المنطقة بالكامل ومطاردة العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب الحادث."

وأعلنت ولاية سيناء -ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر- مسؤوليتها عن الهجوم, وقالت في بيان على تويتر إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف فرقاطة تابعة للقوات البحرية … في البحر المتوسط شمال رفح بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها بالكامل وهلاك من فيها.