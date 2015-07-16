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مصر تعيد النظر في أسعار الكهرباء لـ غزة

16/7/2015
 محطة كهرباء قطاع غزة – (الفرنسية)

قررت الحكومة المصرية إعادة النظر في أسعار الكهرباء المصدرة لقطاع غزة بحيث تتواكب مع زيادة الأسعار المحلية في مصر, وذلك في إطار خطة للتخلص من دعم الكهرباء خلال خمس سنوات.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي صدر ليل الاربعاء عن موافقة المجلس على "إعادة النظر في أسعار الطاقة المصدرة لقطاع غزة لتتواكب مع الزيادات المقرر بقرار مجلس الوزراء عام 2014 والخاص بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة خمس سنوات."

وتحصل فلسطين من مصر حاليا على 25 ميجاوات بسعر 0.45 جنيه للكيلووات/ساعة. 

ورفعت مصر التي تبيع الكهرباء بأقل من نحو نصف سعر تكلفة الانتاج أسعار الكهرباء للمواطنين العام الماضي إلى نحو 0.51 جنيه للكيلووات/ساعة من 0.23 جنيه في السنة المالية 2013-2014. 

ورفعت الحكومة المصرية دعمها لقطاع الكهرباء في السنة المالية 2015-2016 إلى 31.073 مليار جنيه من 28.749 مليار جنيه قبل عام لتفادي انقطاعات الكهرباء عن المواطنين.

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