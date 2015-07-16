مرسي يوجه رسالة للشعب المصري

بعث الرئيس المعزول محمد مرسي برسالة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك هذا نصها

شعب مصر العظيم

كل عام وأنتم بخير ، كل عام وأنتم ثوار ، وأنتم أحرار ، إن كل يوم يمر علي في هذه الزنزانة يزيد إيماني بعدالة قضية نحملها جميعا ، قضية ثورة بدأت ونستكملها لمنتهاها .. كل ليلة تمضي تعمق معرفتي بهشاشة هؤلاء الأقزام ، وتصغرهم في عيني أكثر .

إن ثورتنا مرت وتمر بالمنعطفات التاريخية للثورات في الصراع بين أقوام المصالح ، ورجال المبادئ ، لتنال مكانتها اللائقة في تاريخ الأمم والشعوب ….

إن ما نحمل من رسالة يجعل أحكامهم ومشانقهم في نظري سكرات موت نظامهم البغيض ، الذي يحرق الوطن ، ويستنزف خيره ، ويفقر أهله ، ويضيع كرامة ومقام الوطن العالي .

إننا سنحمل وطننا على أكتافنا ، وننصر ثورتنا ، ونعلي قيمها وأهدافها ، ونستنقذ مصرنا من تلك الطغمة المستبدة .

إن همتي لم تضعف ، وعزمي لم يلن ، وثقتي في النصر غير محدودة بحدود .

ستدرس ثورتكم لكل الشعوب فاستكملوها ففيها خلاص الوطن .

فتجمعوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم …

كل عام وأنتم بخير وثورتكم مصونة منصورة .

محمد مرسي

رئيس جمهورية مصر العربية