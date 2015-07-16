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محمد مرسي يوجه رسالة للشعب المصري

16/7/2015

بعث الرئيس المعزول محمد مرسي برسالة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك هذا نصها

شعب مصر العظيم

كل عام وأنتم بخير ، كل عام وأنتم ثوار ، وأنتم أحرار ، إن كل يوم يمر علي في هذه الزنزانة يزيد إيماني بعدالة قضية نحملها جميعا ، قضية ثورة بدأت ونستكملها لمنتهاها .. كل ليلة تمضي تعمق معرفتي بهشاشة هؤلاء الأقزام ، وتصغرهم في عيني أكثر .

إن ثورتنا مرت وتمر بالمنعطفات التاريخية للثورات في الصراع بين أقوام المصالح ، ورجال المبادئ ، لتنال مكانتها اللائقة في تاريخ الأمم والشعوب ….

إن ما نحمل من رسالة يجعل أحكامهم ومشانقهم في نظري سكرات موت نظامهم البغيض ، الذي يحرق الوطن ، ويستنزف خيره ، ويفقر أهله ، ويضيع كرامة ومقام الوطن العالي .

إننا سنحمل وطننا على أكتافنا ، وننصر ثورتنا ، ونعلي قيمها وأهدافها ، ونستنقذ مصرنا من تلك الطغمة المستبدة .

إن همتي لم تضعف ، وعزمي لم يلن ، وثقتي في النصر غير محدودة بحدود .

ستدرس ثورتكم لكل الشعوب فاستكملوها ففيها خلاص الوطن .

فتجمعوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

كل عام وأنتم بخير وثورتكم مصونة منصورة .

محمد مرسي

رئيس جمهورية مصر العربية

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