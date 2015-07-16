قناة ألمانية تنقل صلاة العيد على الهواء مباشرة

مسلمو ألمانيا ينتظرون نقل صلاة العيد مباشرة لأول مرة

أعلنت محطة "بايريشه روندفونك" (إذاعة وتليفزيون بافاريا) الألمانية، عن عزمها نقل شعائر صلاة عيد الفطر على الهواء مباشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها وسيتم نقل شعائر الصلاة من أحد مساجد مدينة بينسبرغ، الواقعة جنوبي ميونيخ.

من جهته رحب المنتدى الإسلامي في بينسبرغ، بهذه الخطوة مؤكدا أن نقل شعائر صلاة العيد عبر التليفزيون هي خطوة تحمل أهمية كبرى بالنسبة للمسلمين.

وأضافت مصادر المنتدى الإسلامي في تعليق لها، أن نقل شعائر صلاة العيد والخطبة التي ستكون أيضا باللغة الألمانية في معظمها، يعطي الفرصة أيضا للتعرف عن كثب عما يحدث داخل المسجد وفهمه.

ووفقا لمصادر محطة "بايريشه روندفونك" فإن شعائر الصلاة ستبدأ في الرابعة و55 دقيقة من صباح يوم غد الجمعة. ووفقا لبيانات المحطة فإن هذه هي المرة الأولى في ألمانيا التي يتم فيها نقل شعائر صلاة العيد عبر محطة تلفزيونية.

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