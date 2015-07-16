فرنسا تعتقل 4 أشخاص خططوا لخطف مسؤول عسكري وقتله

الشرطة الفرنسية اعتقلت 4 أشخاص مشتبه بهم – (الفرنسية)

كشفت إذاعة حكومية فرنسية نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من التحقيق أن الأشخاص المعتقلين في شمال البلاد في إطار عملية إحباط اعتداء إرهابي، كانوا يخططون لخطف مسؤول عسكري وقتله , واستهداف مؤسسة عسكرية تابعة للبحرية الفرنسية.

وذكرت إذاعة "فرانس أنفو" أن ثلاثة أشخاص من المعتقلين الأربعة الذين تم توقيفهم الاثنين في إطار إحباط اعتداء إرهابي، كانوا يخططون لخطف مسؤول عسكري وقتله وتصوير الجريمة على غرار ما يقوم به تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضافت الإذاعة أن التحقيق كشف أن هؤلاء كانوا ينوون استهداف مؤسسة عسكرية تابعة للبحرية الفرنسية في كانون الثاني/ يناير 2016 تزامنا مع ذكرى الهجوم الإرهابي على مجلة "شارلي إيبدو".

وأوضحت الإذاعة أن عملية توقيف الأشخاص الأربعة جاءت بعد التنصت على أحدهم، وهو قاصر، من قبل الاستخبارات الخارجية الفرنسية. وكان هذا الشاب، بحسب معلومات "فرانس أنفو"، نشيطا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف منذ 2014 بتبنيه أفكارا جهادية, ومن بين المعتقلين الأربعة عسكري سابق,

وأعلن الرئيس فرانسوا أولاند الأربعاء خبر إحباط الاعتداء. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن الاعتقالات التي شملت أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عاما بينهم عسكري سابق في سلاح البحرية، جرت يوم الاثنين "في أربع مناطق فرنسية"، مشيرا إلى أنهم "كانوا يخططون للقيام بعمل إرهابي ضد منشآت عسكرية فرنسية".