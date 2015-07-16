غارتان لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الغارة لم توقع أي إصابات – (الجزيرة) – أرشيفية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس غارتين على قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.

وقال شهود عيان, حسبما نقل المركز الفلسطيني للإعلام, المقرب من حركة حماس, إن الغارة الأولى استهدفت موقعًا للمقاومة بالقرب مما كان يعرف سابقا باسم "الإدارة المدنية" شمال مدينة غزة، وذلك بقصفه بعدة صواريخ، فيما تم قصف موقعاً آخرًا يقع في منطقة "مقبولة" شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أن القصف تركز على أهداف لمسلحين في قطاع غزة, ردا على سقوط صاروخ من ساحل غزة على جنوب إسرائيل, إلا أنه لم يؤد إلى أضرار مادية أو بشرية , وذلك لسقوط الصاروخ في أرض فضاء قرب مدينة عسقلان قبل الفجر.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليفتنانت كولونيل بيتر ليرنر ما وصفه بالإطلاق المتكرر للصواريخ على إسرائيل هو قرار متعمد لاستهداف المدنيين. وقال إنه يجب ألا يعيش أي شخص تحت تهديد "الارهاب"