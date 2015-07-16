ردود فعل النشطاء عقب تغيير ميدان "رابعة" لـ"هشام بركات".

اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة العدوية

ردود فعل معارضة وأخرى مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على قرار الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء بالموافقة على تغيير اسم ميدان "رابعة العدوية" بحي مدينة نصر (شرقي القاهرة) إلى ميدان "هشام بركات" النائب العام الراحل.ميدان "رابعة العدوية" يرتبط في أذهان كثير من المصريين بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة لفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس 2013 مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين, وكان فض الاعتصام بقرار من النيابة العامة حينما كان المستشار الراحل هشام بركات نائباً عاماً.

وتوفي النائب العام، هشام بركات، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه نهاية الشهر الماضي، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة.

وكتب الخطاري على تويتر: عصابة الانقلاب تغير اسم ميدان رابعة إلى ميدان هشام بركات, غيروا الأسماء ما شئتم فلن تمحو الجريمة والقصاص قادم كطوفان هادر.

وكتب هادم الأصنام: المساكين يظنون أن رابعة يمكن أن تنسى بتغيير اسمها .. إنها أضحت أسلوب حياة وتاريخا محفورا في قلوبنا قبل عقولنا بدماء الشهداء

بينما كتب حساب " كلنا الجيش المصري " على تويتر: ميدان النائب العام .. ميدان النائب العام, راحت عليكي يا رابعة يارب اسمع أن الإخوان جالهم شلل رباعي وجلطة.

وكتب أحمد سرحان: يعني لما تغيروا اسم ميدان رابعة العدوية، الناس هتبطل تقول رابعة؟ الميكروباصات هتنادي بركات؟ قرار أقرب لكيد النسا !

وكتب محمد الدودة: سُميت بمدينة صدام فلما سقط دُعيت مدينة الصدر .. إطلاق اسم هشام بركات علي ميدان رابعة العدوية لن يمحو من أذهان المارين بالميدان آثار ما حدث.

بينما كتب افرم يا سيسي على تويتر: إطلاق اسم الشهيد هشام بركات على ميدان “رابعة” .. لن ننساك يا من قررت بقلمك فض ميادين الإرهاب من الإخوان .

وكتب مجدى كامل ساخراً على تويتر: علي كده لما السيسي يموت حيسموا جمهورية مصر العربية جمهورية السيسي العربية !؟ عشان السيسي ارتكب مجازر في كافة انحاء الجمهورية .

وكتب محمد خميس: وبعد كدا بدل ما تقولوا رايحين نركب لرابعة قولوا رايحين نركب لـ هشام بركات.

وكتب عمرو: تغير اسم ميدان لا يمحي عدد قتلي في 10 ساعات يفوق قتلي الثورة بأكملها.