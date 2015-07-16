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خالد مشعل في السعودية لأول مرة منذ 2012

16/7/2015
 خالد مشعل, رئيس المكتب السياسي لحركة حماس – (الأناضول)

في زيارة مفاجئة، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة  حماس  خالد مشعل ، إلى  الرياض، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء.

وقالت قناة القدس الفضائية الفلسطينية، إن زيارة مشعل للسعودية تستمر لمدة يومين , سيلتقي خلالها مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى لبحث   قضايا عدة، دون أن تذكر طبيعة هذه القضايا.

وقالت مصادر صحفية أن مشعل ووفد حركة حماس سوف يؤدون مناسك العمرة.

وزيارة مشعل هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ يونيو/حزيران 2012.

وكان عدد من قيادات حركة حماس، بينهم محمود الزهار قد  أشاروا في تصريحات صحفية سابقة، في مارس/آذار الماضي، إلى  زيارة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى المملكة العربية السعودية".

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