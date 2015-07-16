العيد الجمعة في معظم الدول العربية والسبت في عمان

العيد في المسجد الأقصى

أعلنت السعودية ومصر والأردن والإمارات والكويت والعراق وقطر وسوريا ولبنان ومناطق السلطة الفلسطينية والبحرين أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بينما أعلنت سلطنة عمان أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان

وفي دمشق أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن يوم الجمعة هو أول أيام العيد.

وفي بيروت قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1436 هجري هو يوم غد الجمعة

وفي المناطق الفلسطينية قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أعلن مساء الخميس عن أن يوم الجمعة غرة شهر شوال الأول من أيام عيد الفطر.