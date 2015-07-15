النظام المصري ينتقم من الشيخ جبريل لدعائه على الظالمين

"اللهم عليك بالظالمين والفاسدين وأصحاب المصالح وسحرة فرعون وشيوخ السلطان وحسبنا الله ونعم الوكيل في من قتل الشباب وهم راكعون وهم سلميون اللهم وحسبنا الله في فساد الإعلام "

هذه الكلمات جزء من دعاء الشيخ محمد جبريل في ليلة القدر خلال إمامته لمئات الآلاف من المصلين بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة .

دعاء الشيخ جبريل أبكي الالاف وهم يرددون خلفه "آمين " ودموعهم تبلل وجوههم وبعضهم دخل في حالة نحيب من شدة التأثر.

ولم تمر ساعات على هذا الموقف حتي فتحت القنوات الفضائية المحسوبة على النظام النار علي الشيخ جبريل، واعتبرت أنه يقصد السيسي ونظامه بدعائه على الظالمين واتهمته بالتحالف مع الإرهاب ومع قوي الظلام وأنه يسعي لمجد شخصي .

وقام الإعلامي أحمد موسي المقرب من السيسي ومبارك وشفيق في آن واحد بتخصيص حلقة كاملة من البرنامج الذي يقدمه على قناة تلقب في الأوساط السياسية بأنها قناة الفلول ومملوكة لرجل أعمال كان متهما في موقعة الجمل للهجوم علي الشيخ جبريل والانتقاص منه ،ودعا موسى أن يخلص الله مصر من الشيخ جبريل وأمثاله على حد قوله .

وأجرى موسي اتصالات هاتفية بعدد من المسئولين للتحريض ضد الشيخ جبريل .

واعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الوزارة قررت تحرير محضر ضد الشيخ جبريل بموجب الضبطية القضائية الممنوحة للوزارة ، مؤكدا أن جبريل اصبح ممنوعا من الخطابة أو الإمامة او القاء اي موعظة دينية في اي مسجد من مساجد مصر ، وقال جمعة طول ما أنا وزير محمد جبريل لن يدخل أي مسجد من مساجد مصر إماما أو خطيبا "

ودعا جمعة اتحاد الاذاعة والتلفزيون الي منع أي ابتهالات او أدعية للشيخ جبريل ، ولم يكتف وزير الاوقاف بذلك ودعا الدول العربية والإسلامية التي تقف ضد ما سماه "الإرهاب" بعدم استضافة الشيخ جبريل .

كما حررت مديرية أوقاف القاهرة، المحضر رقم 4776 إدارى مصر القديمة بتاريخ 14 / 7 / 2015م ضد محمد جبريل لمخالفته تعليمات الوزارة الدعوية وتوظيف "دعاء القنوت"، الذى هو أمر تعبدي، توظيفا سياسيا يدعم الفكر المتطرف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان رسمي لها، أنها قررت منع محمد جبريل من أي عمل دعوى بجميع مساجد جمهورية مصر العربية، سواء أكان إمامة أو إلقاء دروس، مشيرة إلى أن ذلك بناء على خروجه على تعليمات الوزارة في دعاء القنوت ومحاولة توظيف دعاء القنوت توظيفا سياسيا لا علاقة له بالدين، ووصفت الوزارة دعاء الشيخ جبريل بأنه يمثل متاجرة بعواطف الناس على أحسن تقدير. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص يُمكّنه من المسجد، وأن أي صاحب دين حقيقي لا يمكن أن يستغل دور العبادة لتحقيق أمجاد شخصية أو مكاسب مادية أو سياسية على حساب دين الله، وأن من يفهمون دين الله فهما صحيحا لا يمكن أن يقبلوا مثل هذا الابتداع في بيوت الله أو الخروج بدور العبادة عن مقاصدها الشرعية.