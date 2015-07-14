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مقتل قائد بارز في حركة أحرار الشام السورية في تفجير انتحاري

14/7/2015
 مقتل قائد بارز في حركة أحرار الشام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر في حركة أحرار الشام المسلحة المعارضة للنظام السوري إن انتحاريين فجرا نفسيهما في مقر المجموعة في محافظة إدلب بشمال شرق البلاد مما أسفر عن مقتل أحد قادتها.

وقال المصدر إن الانتحاريين دخلا إلى مقر الحركة في بلدة سلقين الواقعة على الحدود التركية وفجرا نفسيهما مما أسفر عن مقتل الشيخ أبو عبد الرحمن السلقيني وستة آخرين.

وذكر المرصد أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص بجراح خطيرة.

واتهم مصدر في حركة  أحرار الشام تنظيم الدولة الإسلامية بشن الهجوم بعد أيام من اتهامه أيضا بتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة على بلدة سرمين في محافظة إدلب مما أسفر عن مقتل أحد أفراد حركة أحرار الشام أيضا.

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