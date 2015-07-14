روحاني: حققنا جميع الأهداف المرجوة من المفاوضات النووية

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" إن الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى الكبرى، يفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة تقوم على الحوار لحل الأزمات.

وأعرب روحاني في خطاب له عن سعادته البالغة بما تم التوصل إليه في المفاوضات، مؤكدا أن رؤية إيران للمفاوضات النووية لم تقم على أساس الريح والخسارة، وانما على اساس الربح للجميع.

وأشاد روحاني بما سماه "الإجماع الوطني في مساندة فريق المفاوضين" معتبرا أنه مثل أحد أهم أسباب نجاح المباحثات النووية.

وأكد روحاني أن بلاده حققت جميع الاهداف المرجوة من المفاوضات بشأن ملفها النووي، بعد إلغاء العقوبات، وإخراج الملف النووي من الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة، مع الاحتفاظ بالتقنية النووية، واستمرار نحو 6 آلاف جهاز طرد مركزي في عملية التخصيب، وعدم التراجع عن الشروط الخاصة بتطوير البرنامج النووي، والاحتفاظ بالماء الثقيل في مفاعل "آراك".

وأشار روحاني إلى فشل سياسة العقوبات والمقاطعة الاقتصادية على إيران، وأن بلاده أدارت اقتصادها بنجاح رغم الصعوبات في ظل الحظر والعقوبات، لكنه أقر بتأثير تلك الإجراءات بصورة نسبية على قطاعات من الشعب الإيراني.