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الكويت تحاكم 29 متهماً في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق

14/7/2015
 آثار تفجير مسجد شيعي بالكويت الشهر الماضي

وجهت النيابة العامة في الكويت اليوم الثلاثاء تهما إلى 29 شخصا على خلفية الارتباط بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الشهر الماضي مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر في العاصمة الكويتية وأسفر عن 26 قتيلا وأكثر من مئتي جريح.

وجاء في بيان للنيابة العامة، نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن تهما وجهت إلى 29 شخصا بينهم سبع نساء، فيما لم توجه أي تهمة لمنفذ الهجوم الانتحاري، وهو سعودي، لكونه قتل.

وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من عديمي الجنسية أو "البدون"، إضافة إلى شخص إضافي هارب لم تحدد جنسيته.

وبحسب النيابة العامة، فإن 24 من المتهمين موجودون في الاعتقال، وأن خمسة سيحاكمون غيابيا بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت.

وفي 26 حزيران/يونيو، فجر انتحاري سعودي حزامه الناسف في مسجد شيعي في الكويت وقتل 26 من المصلين وأصاب 227 آخرين,  بينما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئولتيه عن التفجير.

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