أوباما: سنستخدم القوة إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق النووي

باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" إن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى يتماشى مع الريادة الأمريكية، ويمثل "تغييرا يجعل العالم مكانا أفضل".

وأكد أوباما في خطاب ألقاه بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي، إن الاتفاق قطع الطريق أمام إيران لتطوير السلاح النووي، بعد التزامها بتخفيض أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين، وعدم بناء أي منشأة نووية جديدة، والتخلص من 98% من اليورانيوم المخصب، بالإضافة إلى إمكانية دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أي منشآت نووية في أي وقت، معتبرا أن الولايات المتحدة تمكنت من وضع حد للانتشار النووي في المنطقة.

وأوضح أوباما أن الاتفاق لا يعني حل كافة الخلافات مع إيران، وأنه ليس مبنيا على الثقة، بل على وجود ضمانات مؤكدة تضمن الالتزام به، محذرا من اللجوء للقوة في حالة عدم التزم إيران بالاتفاق، منتقدا ما سماه "دعم إيران للإرهاب، واستخدام وكلاء لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأعرب أوباما عن تفهمه للمخاوف الإسرائيلية من الاتفاق، مؤكدا بذل الجهود من أجل تحقيق أمن إسرائيل بما يتخطى ما قامت به أي إدارة أمريكية سابقة.