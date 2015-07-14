أمير قطر ورئيس تركيا يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية

الشيخ تميم وأردوغان خلال اللقاء

إلتقى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الاثنين بقصر هوبر بإسطنبول، أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني"، في اجتماع مغلق استمر لأكثر من ساعتين.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، بأن الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، إلى جانب تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتمتين العلاقات الأخوية بين الشعبين".

كما بحث الزعيمان آخر تطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وسبل دعم العلاقات الثنائية.

وكان أمير قطر الشيخ "تميم قد وصل مساء الاثنين إلى مدنية إسطنبول، في زيارة عمل قصيرة إلى تركيا.