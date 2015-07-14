البث الحي
منوعات

أمير قطر ورئيس تركيا يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية

14/7/2015

الشيخ تميم وأردوغان خلال اللقاء
 

إلتقى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الاثنين بقصر هوبر بإسطنبول، أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني"، في اجتماع مغلق استمر لأكثر من ساعتين.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، بأن الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، إلى جانب تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتمتين العلاقات الأخوية بين الشعبين".

كما بحث الزعيمان آخر تطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وسبل دعم العلاقات الثنائية.

وكان أمير قطر الشيخ "تميم قد وصل مساء الاثنين إلى مدنية إسطنبول، في زيارة عمل قصيرة إلى تركيا.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)