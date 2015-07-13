وفاة عادل عبدالرحمن بقسم عين شمس نتيجة للإهمال الطبي

وفاة عادل عبدالرحمن بقسم عين شمس نتيجة للاهمال الطبي

قال المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان إن معتقلا في قسم شرطة عين شمس بالقاهرة توفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، من قبل ضباط القسم.



وبثت مصادر صورا على الإنترنت تظهر المعتقل، واسمه "عادل عبد الرحمن" وهو في اللحظات الأخيرة قبل وفاته داخل القسم.



وأضاف المركز أن وزارة الداخلية مازالت تتعمد القتل البطيء للمعتقلين عن طريق منع الأدوية، وقطع المياه لساعات طويلة، والامتناع عن تنفيذ قرارات الإفراج الصحي عن المعتقلين.



جدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يقضي فيها معتقل نتيجة التعذيب أو الاهمال الطبي، فقد توفي في مايو الماضي محمد الفلاحجي عضو مجلس الشعب السابق وأحد قيادات الإخوان المسلمين في سجن جمصة بمحافظة دمياط ، حيث قالت أسرته إن الشرطة رفضت استغاثات متواصلة لنقله إلى مستشفى خارج السجن لخطورة حالته الصحية.



وكانت تلك الحالة هي الثانية في شهر واحد بعد وفاة الدكتور فريد إسماعيل.



وبحسب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية ومقرها جنيف) فإن وفاة الفلاحجي تعد حالة الوفاة الـ265 في السجون وأماكن الاحتجاز منذ عزل الرئيس المنتخب د. محمد مرسي يوم 3 من يوليو/تموز 2013، والحالة الـ135 منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة يوم 8 من يونيو/حزيران 2014.