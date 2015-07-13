نيابة دمياط تجدد حبس 10 فتيات للمرة السادسة على التوالي

أصدرت نيابة دمياط قرارا بتجديد حبس10 فتيات خمسة عشر يوما وذلك للمرة السادسة على التوال

فتيات معتقلات في السجون المصرية

وكانت قوات الامن قد اعتقلت ثلاث عشرة فتاة من قرية البصارطة بدمياط في مايو الماضي أثناء مشاركتهن في مسيرة رافضة للجريمة التي نفذتها قوات الامن حينما قامت بهاجمة القرية وقتلت 6 من ابنائها .

وبعد عدة استئنافات أخلت النيابة سبيل ثلاث فتيات قاصرات بعد قضائهن خمسين يوما رهن الإعتقال.

وتبقي 10 فتيات ما زلن محبوسات بسجن بورسعيد، ويتعرضن لظروف إحتجاز صعبة وغير آدمية .

ومن بين هؤلاء الفتيات مريم عماد ترك التى تتعرض لأزمات قلبية قد تعرض حياتها للخطر مع انعدام الخدمة الطبية في السجن .

ومن المفارقات المؤلمة أن شقيقة مريم معتقلة معها فى نفس السجن ووالدها وشقيقها معتقلان بسجن جمصة ،وزوجها محكوم عليه بالمؤبد ومطارد ومؤخرا تم اعتقال خطيب شقيقتها المعتقلة

كما تعرض عدد أخر من الفتيات المحبوسات لازمات صحية بسبب الظروف الصحية السيئة الملازمة لهن في السجن .

من ناحية أخرى ألقت شرطة النقل والمواصلات اليوم الاثنين القبض على الطالب أحمد حمدى مصطفى محمود– 20 سنة"مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حال قيامه بكتابة بعض العبارات داخل أحد قطارات المترو بمحطة سعد زغلول.

كان بحوزة الطالب شنطة كتف بداخلها ورقة مدون عليها عبارة "جهاد شعب فلسطين خلال خمسين عاماً 1917-1967 – أنا موجود لسه قادر على الصمود أنا إللى غيرت إللى كان وإللى جاىوا اللى راح" وعدد من أقلام الدوكو تستخدم في الكتابة على الجدران، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه وجد عليه صور لبعض الأشخاص يشيرون بعلامة رابعة وبعض الصور التي تم تصويرها لعبارات مختلفة مدونة على جدران عربات المترو من الداخل.

وبمواجهة الطالب أحمد حمدى مصطفى محمود "20 سنة" اعترف بقيامه بتدوين عبارات من أبيات شعر وأغان يقوم باقتباسها وتدوينها داخل قطارات المترو.. وأنكر صلته أو انتماءه لأية تيارات سياسية، وكذا صلته بالأشخاص أصحاب الصور الموجودة على هاتفه

وتقرر عرضه علي النيابة التي باشرت التحقيق