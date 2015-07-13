مقتل 17 مسلحا من الحوثيين و قوات صالح بمعارك جنوب عدن

عناصر من المقاومة الشعبية في عدن ـ أرشيف

قتل 17 مسلحا بينهم 11 من الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح, خلال معركة استعادة المقاومة الشعبية منطقة رأس عمران الساحلية عند المدخل الغربي لمدينة عدن جنوبي اليمن.



وأضافت المصادر أن مقاتلي المقاومة دَفنوا قتلى الحوثيين الذين فرّ رفاقهم تاركين جثثهم في الصحراء. وأكدت المقاومة الشعبية أنها استعادت منطقة رأس عمران بعد مواجهات دامت أكثر من عشر ساعات, حيث زُودت المقاومة بسلاح نوعي وآليات من قبل قيادة التحالف.



من ناحية أخرى قالت مصادر محلية وطبية في مدينة تعز إن 3 أشخاص قتلوا وجُرح أكثر من 30 جراء قصف مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح عددا من الأحياء السكنية.



وقالت المقاومة الشعبية إنها تمكنت من السيطرة على تبة أنس النهاري وتبة سلمان المطلة على حي الزنوج، كما أجبرت مليشيا الحوثي وقوات صالح على الانسحاب من محيط جبل جرة.



وأضافت المقاومة أنها أحرزت تقدماً في جبهة المرور وتمكنت من السيطرة على مقر المؤتمر الشعبي العام في الدائرة 30 إضافة إلى تقدمها في نقطة البيجو في جبهة الضباب.