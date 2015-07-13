مصدر حكومي :الانتخابات البرلمانية أكتوبر المقبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ستجرى مطلع أكتوبر المقبل، على أن تجرى المرحلة الثانية منتصف نوفمبر.

. وأضاف قمصان، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الاناضول ، "من المقرر أن ينعقد البرلمان بداية ديسمبر ، على أقصى تقدير، وفقًا لتعهدات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن البرلمان سيشكل قبل نهاية العام الحالى"..

وأشار مستشار رئيس الوزراء، أنه فور الانتهاء من إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ستعلن الأخيرة الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، وتصدر كافة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا أن رئيس الجمهورية، يستعد لإصدار قرار بتسمية الأعضاء الجدد باللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد أن بلغ نحو 5 من الأعضاء الـ7 الحاليين سن التقاعد، بينما تم استبعاد آخرين من مناصبهم فى 30 يونيو الماضى (.

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر حكومى، أن اللجنة العليا للانتخابات، ستعقد أول اجتماعاتها بتشكيلتها الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر، للإعلان رسميًا عن جدول الانتخابات.

. وأحالت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأحد ثلاثة قوانين متعلقة بالعملية الانتخابية، وهي (تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية)، إلى الأمانة العامة للجنة، لوضع اللائحة التنفيذية لها، ومراجعتها لعرضها على اللجنة بتشكليها الجديد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، إلا أن طعونًا أمام المحكمة الدستورية العليا (مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور)، قضت بوقف إجراء الانتخابات، بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه "شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان (يتجاوز 94 مليون نسمة)، ويخالف مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص"

والانتخابات البرلمانية، هي ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق التي تم الإعلان عنها عقب انقلاب 3 يوليو .

يذكر أن مصر تعيش بلا برلمان منذ برلمان 2011 الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية ،ويمسك الرئيس السيسي بمقاليد السلطة التشريعية في مصر منذ انتخابه رئيسا قبل ما يزيد عن عام ،وفي تلك الفترة اصدر السيسي العشرات من القوانين