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مسئول أممي: "إيبولا" لم ينته بعد ، و30 مصابا أسبوعيا

13/7/2015

مبعوث أممي: إيبولا لم ينته من أفريقيا

قال ديفيد نابارو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالإيبولا (الاثنين) إن تفشي الفيروس القاتل في أفريقيا لم ينته بعد وإن نحو 30 شخصا يصابون بالمرض كل أسبوع.

وقال نابارو على هامش مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية في كيب تاون بجنوب افريقيا  إنه يمكن كسب المعركة مع الإيبولا ، لكن ذلك يتطلب جهودا مستدامة ومفاوضات حذرة للغاية مع المجتمعات السكانية ومتابعة مثالية لكل من كان على اتصال بالمصابين.

وأضاف نابارو أن نحو ثلث حالات الإصابة بالفيروس لا تمت لمن كان لهم صلة بمرضى سابقين أي أن هذه الحالات مفاجئة وهو ما يدعو "للقلق" على حد وصفه.

وقتل فيروس "إيبولا" أكثر من 11 ألف شخص في غرب أفريقيا منذ أواخر عام 2013 لكن المرض تراجع في الأشهر القليلة الماضية ، وتعتبر عودة المرض الى ليبيريا مجددا انتكاسة في مكافحته.

 

 

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