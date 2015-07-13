مراقبون دوليون يحذرون من تجنيد تنظيم الدولة للأطفال بالعراق

مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ـ أرشيف

حذر مراقبون دوليون وإقليميون ومسؤولون محليون في العراق من أن تنظيم الدولة الإسلامية يواصل تجنيد الأطفال في الأنبار والموصل وسط قلق متزايد من نشوء أجيال من المقاتلين والخلايا النائمة قد تنشط حتى بعد تحرير المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

وفي السياق ذاته نبهت أوساط عراقية كثيرة إلى خطورة قيام مليشيات الحشد الشعبي بتجنيد أطفال بموجب فتاوى مرجعيات دينية وبعلم الحكومة.



من جانب آخر، قتل 35 شخصا، وأصيب أكثر من 70 في سلسلة تفجيرات ضربت أماكن لتجمّع المدنيين في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.



ووقع أقوى هذه الانفجارات في حي الشعب شمالي بغداد عندما انفجرت سيارة ملغمة وأعقب ذلك تفجيرٌ نفذه انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا. وفي حي البنوك وقع انفجار اخر بسيارة ملغمة قرب مطعم شعبي.

وفي حي الكاظمية شمالي بغداد انفجرت سيارة ملغمة قرب نقطة تفتيش للجيش.