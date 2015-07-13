"خيبة أمل" أممية لعدم نجاح "هدنة" اليمن

الأمين العام للأمم المتحدة – بان غي مون

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إن الأمين العام يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لعدم سريان هدنة انسانية توسطت فيها المنظمة الدولية في اليمن في مطلع الأسبوع.

وأضاف المتحدث سيتفان دوجاريك أنه رغم الضربات الجوية المستمرة ورغم القتال فإن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وشركاءهم تمكنوا من توصيل بعض المساعدات الحيوية لسكان اليمن اليائسين.

كان من المفترض بدء هدنة إنسانية مدتها أسبوع ، للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية لكن تحالفا تقوده السعودية قال إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -الذي يتحرك التحالف باسمه- لم يطلب من التحالف وقف حملة القصف المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.