البث الحي
منوعات

"خيبة أمل" أممية لعدم نجاح "هدنة" اليمن

13/7/2015

الأمين العام للأمم المتحدة – بان غي مون

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إن الأمين العام يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لعدم سريان هدنة انسانية توسطت فيها المنظمة الدولية في اليمن في مطلع الأسبوع.

وأضاف المتحدث سيتفان دوجاريك  أنه رغم الضربات الجوية المستمرة ورغم القتال فإن العاملين  في مجال الإغاثة الإنسانية وشركاءهم تمكنوا من توصيل بعض المساعدات الحيوية لسكان اليمن اليائسين.

كان من المفترض بدء هدنة إنسانية مدتها أسبوع ، للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية لكن تحالفا تقوده السعودية قال إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -الذي يتحرك التحالف باسمه- لم يطلب من التحالف وقف حملة القصف المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرتزق روسي سابق يوقف نشر مذكرات "محرجة" لبوتين ومؤسس شركة فاغنر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين