"حماس" تحذر من استمرار اعتقال أنصارها "بالضفة"

المتجدث باسم حركة حماس – سامي أبو زهري

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من استمرار ما وصفته بـ"الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية"، بحق أنصارها في الضفة الغربية.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان نشر (الاثنين) ، إن استمرار حملة الاعتقالات قد يضطر الحركة لاتخاذ مواقف لإنهاء هذه الحملة، دون أن يكشف عن طبيعة هذه المواقف.

ودعا أبو زهري، الأطراف العربية والفصائل الفلسطينية لتحمّل مسؤولياتها لوقف ما وصفه بحملة الاستئصال التي تتعرض لها حركة حماس في الضفة، والعمل على تفادي مزيد من التدهور والتداعيات على الساحة الفلسطينية، وفق قوله.

وحسب حركة حماس، فإن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت نحو 200 فلسطيني من أنصار الحركة بالضفة الغربية، من بينهم 37 طالباً جامعياً، و38 أسيراً محرراً.

كان الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري، قال في تصريح سابق، إن كافة الموقوفين لدى أجهزة الأمن بالضفة على ذمة القضاء، نافيًا وجود أي معتقل سياسي.