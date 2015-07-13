تقطير الورد.. مهنة أهالي "قلعة مكونة" المغربية

عملية تقطير الورد

تهبُ الريح غربية مُثقلة بأريج الورد على البيوت الطينية التي تلتمعُ حمرتها تحت قيظ الشمس، يفوح من بلدة "قلعة مكونة"، الواقعة جنوب شرقي المغرب، عبق طيب، يقول أهلها إنها رائحة تُميز منطقتهم عن غيرها، فتربتها لا تنبت إلا ورداً، وقطرات نداها ومطر سمائها لا يسقيان إلا وريقات الزهور، التي يقيم من أجلها سكان البلدة موسماً سنوياً، احتفالاً بالجمال.

في الصباح الباكر، تجتمعُ نسوة القرى المُحيطة بمركز البلدة، وينتشرن في الحقول مُعتمرات قبعاتهن القصبية، ويقطفن دُون كلل الورود في الحقول الشاسعة المُمتدة بين جبال الأطلس الصغير، على أطراف البلدة الواقعة في منبسط مُخضر، وسط صحراء جافة، ويضعنها في سلال، تلوي داخلها الورود أعناقها، لكنها تحتفظ بنضارتها وعطرها الفواح.

بعد أن تجني نسوة القرى غلاتهن الصباحية من الورود، يتوجهن بها إلى التعاونيات والمراكز المحلية المختصة بعملية تقطير الورد، واستخلاص مائه الصافي، واستعماله في إنتاج مواد تجميلية وعطرية طبيعية، مشهود لها بجودتها الوطنية والعالمية.

"قلعة مكونة" الواقعة شرق مدينة ورزازات الشهيرة (جنوب)، تحاكي في بنائها وموقعها الجغرافي واحة خضراء وسط صحراء جافة وقاحلة، ومناخ حار، حيث تقع المدينة بالقرب من جبل "مكون" الذي اشتق منه اسمها، ويمر بالقرب من حقولها المنبسطة مجرى وادي "مكون"، ووادي "دادس"، الذي أقامت على ضفافه القبائل الأمازيغية منذ مئات السنين قصباتها التاريخية المميزة.

وتمثل القصبة لدى قبائل الجنوب المغربي نموذجاً متميزاً للبناء المعماري، حيث تجسد تجمعاً سكانياً تقليدياً ومغلقاً على ذاته، يشبه في بنائه القلعة ذات الأبواب والحصون، ويقيم داخلها عائلات تنتمي لنفس القبيلة أو تجمع بينها صلات الدم.

"أغلب سكان البلدة، يعتمد دخلهم إما على تحويلات أبنائهم العاملين في مناطق أخرى، أو على ما يجنونه من زراعة الورد وبيعه، الصغار أيضاً يعرضون باقات الورد في الطرقات على المسافرين، فقلعة مكونة مجبول أهلها على الورود وحبها"، يقول محمد العربي (37 سنة)، أحد سكان البلدة، وهو يقلب أكوام الورد التي جلبتها النساء صباحاً إلى مشغله.

اقتصاد البلدة وشهرتها مرتبط بمواسم قطف الورود وجنيها، ورزق أهلها رهين بتسويق ما يستخلص منها من مواد تجميلية طبيعية في الأسواق المحلية والعالمية، فأغلب الأسر والعائلات في "قلعة مكونة" يملكون قطعة أرض يزهر فيها الورد، ويقوم الأهالي سواء بتقطيره بشكل تقليدي في البيوت، أو بيعه للتعاونيات المختصة في صناعة الورد، والتي تنامت أعدادها خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي حديث للأناضول، يقول محمد الصوفي (57 سنة)، رئيس إحدى التعاونيات الخاصة بالورود، في البلدة: "تجني النساء الورد من مشاتله، ويأتين به للمركز، وهنا نجمع وريقات الورود ونضعها في إمبيق (إيناء نحاسي خاص)، ونضيف إليها كمية وافرة من الماء، ونقوم بعملية الغلي، وحين يبدأ خليط الورد المنقوع في الماء بالتبخر، نعرض البخار للتكثيف والتبريد لنحصل على ماء الورد المقطر الصافي".

العملية ذاتها تقوم بها وحدات صناعية على أطراف البلدة، لاستخراج زيت الورد، واستعمال بعض المواد الأخرى المُستخلصة من زهور المنطقة في صناعة الصابون، وبعض مُستحضرات العناية بالشعر والبشرة، تختلف جودتُها حسب أنواع الورود، وطريقة مُعالجتها.

تنتج المنطقة في حال توفر الظروف المناخية الملائمة، سنوياً حوالي ثلاثة آلاف طن من الورود العطرية، حسب بعض الإحصاءات غير الرسمية، فيما تصدر المنتوجات المستخرجة منها إلى عدد من الأسواق الأوروبية، كفرنسا وألمانيا، وأخرى آسيوية، كاليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب قسط آخر يصدر إلى الأسواق الأمريكية.

وتحتفي بلدة "قلعة مكونة" سنوياً مُنذ عقود بمهرجان الورود، الذي أقيمت هذه السنة دورته الـ53 في مايو/ آيار الماضي، حيث تتوج من بين بنات البلدة، "ملكة جمال الورود"، في طقوسية احتفالية، وتنتخبُ حسب معايير الجمال التقليدية في هذه المنطقة المحافظة.