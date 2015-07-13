اليونان تعلن توصلها لـ"اتفاق صعب" مع "منطقة اليورو"

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ـ أرشيف

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس (الاثنين) عن "اتفاق صعب" مع الشركاء الأوروبيين، قال إنه يضمن "الاستقرار المالي" والانتعاش الاقتصادي في اليونان، مؤكدا أن حكومته "خاضت حتى النهاية معركة عادلة" على حد وصفه .



وقال تسيبراس في ختام مفاوضات استمرت 17 ساعة وأفضت إلى اتفاق على منح اليونان خطة مساعدة ثالثة "أن الغالبية الكبرى من الشعب اليوناني ستدعم هذا المجهود … وسنواصل المعركة" من أجل "الإصلاحات الجذرية التي تحتاج إليها اليونان".



من ناحية أخرى حذرت المستشارة الالمانية "أنجيلا ميركل" من أن الطريق سيكون "طويلا" و"صعبا" حتى تعود اليونان إلى طريق النمو بعدما وافق شركاؤها الأوروبيون ـ صباح الاثنين ـ على منحها خطة مساعدة ثالثة لقاء إصلاحات.



وقالت المستشارة إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد 17 ساعة من المفاوضات الشاقة بين اليونان وشركائها من منطقة اليورو يتضمن "مجموعة واسعة من الإصلاحات التي تحظى اليونان من خلالها على ما أعتقد بفرصة للعودة إلى طريق "النمو" لكن "الطريق سيكون طويلا وعلى ضوء مفاوضات الليلة الماضية سيكون صعبا".