المركز الليبي لحرية الصحافة: مقتل 8 صحفيين منذ أبريل 2015

المركز الليبي لحرية الصحافة

قال المركز الليبي لحرية الصحافة، وهو منظمة غير حكومية، إن الصحفيين الليبيين ما زالوا يعانون انتهاكات جسيمة تطالهم من عدة أطراف، وسط عجز تام للأجهزة الامنية المختلفة.

وأضاف المركز في بيان، إن تهديدات تنظيم الدولة ضد الصحفيين المحليين زادت في أكثر من 10 مدن وبلدات في ليبيا، بالإضافة إلى تزايد فرض الرقابة المسبقة والمشددة على عملهم الصحفي.

وسجل المركز 31 حالة انتهاك ضد الصحفيين في ليبيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، تضمنت ثماني حالات قتل لصحفيين، شملت صحفيين تونسيين، و5 صحفيين كانوا يعملون في قناة "برقة" اختطفوا منذ أغسطس الماضي من قبل جماعة مجهولة يشتبه بانتمائها لتنظيم الدولة، إلا إن الحكومة الليبية لم تقدم أي دلالات واضحة أو نهائية حول مقتلهم، واتسم حديثها بالغموض وعدم الاهتمام بملف القضية.

أما حالة القتل الأخيرة، فكانت مقتل الصحفي الليبي مفتاح القطراني، وهو مالك شركة إعلامية تعمل في تغطية أحداث العنف والحرب بمدينة بنغازي.

فيما وثق المركز الليبي لحرية الصحافة 3 حالات شروع في القتل طالت صحفيين بمدينة سبها أثناء انتهائهم من أعمالهم ومرورهم بمناطق توتر ونزاع

كما سجلت 9 حالات اختطاف واعتقال قسري طالت صحفيين في خمس مدن ليبية تعددت مسبباتها، وبعضهم تعرض للإخفاء القسري لمدة تجاوزت الستين يوما بالإضافة إلى حالة واحدة لملاحقة قضائية لصحفي بمدينة مصراتة وُظف فيها القانون بشكل سيئ لمصادرة حرية التعبير وتداول المعلومات.

كما وثق المركز 8 حوادث متعددة تعرضت لها مؤسسات إعلامية في 7 مدن ليبية، إضافة إلى حادثي حجب لمواقع إخبارية ومصادرة الوصول للمعلومات.

وأكد المركز أن "الوضع لم يختلف كثيرًا في الربع الثاني من العام الجاري، عن الفترات السابقة، لأن الانقسام السياسي والأزمة الأمنية المستعصية تلقي بظلالها القاتمة على وضع حرية الصحافة والتعبير وتهدد وجودها".