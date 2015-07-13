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المؤتمر الوطني العام يعتبر اتفاق ليون غير ملزم

13/7/2015
 المبعوثَ الأممي لليبيا برناردينو ليون

حمّل المؤتمر الوطني العام في ليبيا المبعوثَ الأممي "برناردينو ليون" مسؤولية تعثر الحوار بين الفرقاء الليبيين.

وطالب المؤتمر البعثة الأممية بإجراء التعديلات التي طالب بها في مسودة الاتفاق الموقـَّع في الصخيرات بالمغرب، أو التقدم بآلية جديدة تنصف جميع الليبيين حسبما قال. وأكد المؤتمر أن الاتفاق ليس ملزما له.

من جانب آخر، أفاد مصادر أن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 10 جراء سقوط قذيفتين بشكل عشوائي في شارع عشرين بمدينة بنغازي شرق ليبيا وفقا لما أكدته مصادر طبية بمستشفى الجلاء. ويعتبر شارع عشرين من أكبر شوارع المدينة وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

وقالت المصادر إن عددا من الجرحى إصاباتهم شديدة جراء تناثر شظايا القذيفتين اللتين ألحقتا أضراراً كبيرة بمنازل المدنيين وممتلكاتهم، بحسب المصادر.

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